통화 / SPY
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
SPY: SPDR S&P 500
663.62 USD 1.31 (0.20%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SPY 환율이 오늘 0.20%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 660.37이고 고가는 664.55이었습니다.
SPDR S&P 500 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SPY News
- S&P 500 Snapshot: Index Finishes The Week At Record High
- Gold Continues To Outshine Equities
- Stock Market Today: Dow, S&P Aim For New Highs; Gold Stocks Shine (Live Coverage)
- The Real Winner Of Rate Cuts
- GAP, ELF, OPY: Small-Cap Stocks Hit Record Highs - TipRanks.com
- Federal Reserve Watch: Has The Fed Changed Directions?
- DXY: Post-FOMC US Dollar Surge Shifts Global Markets (undefined:DXY)
- Fed Abandons Its New Monetary Policy Framework With 25 Basis Point Rate Cut
- I'm Raising Cash: 5 Warning Signs Of A Market Bubble Are Here (NYSEARCA:SPY)
- Key Factoids Point To How Overvalued The Nasdaq Has Become
- Data Centers And The Power Grid: A Path To Debt Relief?
- Fed Cuts Could Spark A Surge In The 10-Year Yield
- The Current Round Of Rate Cuts Will Likely Spur The Global De-Dollarization Trend (US10Y)
- Fed Cuts Its Target Interest Rate And Signals More To Come
- A Late Summer Reflection on Growth, Inflation & Jobs
- Expect Interest Rates To Plunge As We Barrel Toward A Recession (SP500)
- Breaking Down The Bearish Narrative
- Brodrick And Eade On What's Really Powering The Rally In Stocks And Metals
- EQL: Broad Market ETF With Low Tech Exposure And A Tilt To Value
- CIO Notebook: Fed Makes A Move, Adds Fuel For Future Cuts
- Inflection Points: No Reservations, Just Valuations
- Powell Pivots, Fed Cuts Rates As Jobs Market Weakens
- Trouble In Paradise: Long-Term Rates Are Rising
- Stock Market Today: Dow Rallies Ahead Of Jobless Claims; Nvidia Surges On Intel Stake (Live Coverage)
일일 변동 비율
660.37 664.55
년간 변동
481.80 664.88
- 이전 종가
- 662.31
- 시가
- 662.32
- Bid
- 663.62
- Ask
- 663.92
- 저가
- 660.37
- 고가
- 664.55
- 볼륨
- 128.697 K
- 일일 변동
- 0.20%
- 월 변동
- 4.10%
- 6개월 변동
- 19.04%
- 년간 변동율
- 15.74%
20 9월, 토요일