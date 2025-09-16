货币 / SPY
SPY: SPDR S&P 500
659.16 USD 0.78 (0.12%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SPY汇率已更改-0.12%。当日，交易品种以低点654.31和高点661.71进行交易。
关注SPDR S&P 500动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
654.31 661.71
年范围
481.80 661.78
- 前一天收盘价
- 659.94
- 开盘价
- 660.01
- 卖价
- 659.16
- 买价
- 659.46
- 最低价
- 654.31
- 最高价
- 661.71
- 交易量
- 164.697 K
- 日变化
- -0.12%
- 月变化
- 3.40%
- 6个月变化
- 18.24%
- 年变化
- 14.96%
