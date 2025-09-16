Валюты / SPY
SPY: SPDR S&P 500
659.94 USD 0.87 (0.13%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SPY за сегодня изменился на -0.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 659.21, а максимальная — 661.78.
Следите за динамикой SPDR S&P 500. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
659.21 661.78
Годовой диапазон
481.80 661.78
- Предыдущее закрытие
- 660.81
- Open
- 661.47
- Bid
- 659.94
- Ask
- 660.24
- Low
- 659.21
- High
- 661.78
- Объем
- 99.125 K
- Дневное изменение
- -0.13%
- Месячное изменение
- 3.52%
- 6-месячное изменение
- 18.38%
- Годовое изменение
- 15.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.