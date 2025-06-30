クォートセクション
通貨 / PIPR
PIPR: Piper Sandler Companies

369.31 USD 14.69 (4.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PIPRの今日の為替レートは、4.14%変化しました。日中、通貨は1あたり354.53の安値と370.16の高値で取引されました。

Piper Sandler Companiesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
354.53 370.16
1年のレンジ
202.91 370.16
以前の終値
354.62
始値
354.53
買値
369.31
買値
369.61
安値
354.53
高値
370.16
出来高
270
1日の変化
4.14%
1ヶ月の変化
12.97%
6ヶ月の変化
48.40%
1年の変化
31.58%
