PIPR: Piper Sandler Companies
369.31 USD 14.69 (4.14%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
PIPRの今日の為替レートは、4.14%変化しました。日中、通貨は1あたり354.53の安値と370.16の高値で取引されました。
Piper Sandler Companiesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
354.53 370.16
1年のレンジ
202.91 370.16
- 以前の終値
- 354.62
- 始値
- 354.53
- 買値
- 369.31
- 買値
- 369.61
- 安値
- 354.53
- 高値
- 370.16
- 出来高
- 270
- 1日の変化
- 4.14%
- 1ヶ月の変化
- 12.97%
- 6ヶ月の変化
- 48.40%
- 1年の変化
- 31.58%
