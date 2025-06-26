货币 / PIPR
PIPR: Piper Sandler Companies
349.94 USD 4.72 (1.37%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PIPR汇率已更改1.37%。当日，交易品种以低点346.32和高点350.79进行交易。
关注Piper Sandler Companies动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PIPR新闻
- Piper Sandler股价创历史新高达348.7美元
- Piper Sandler stock reaches all-time high at 348.7 USD
- Piper Sandler完成对G Squared Capital Partners的收购
- Piper Sandler completes acquisition of G Squared Capital Partners
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Microsoft Goes Long In Farmland; Could This Investing Sector Exceed The $3.8 Trillion Commercial Office Market?
- Evercore Benefits More From The Possible Re-Emergence Of Mega-Deals (NYSE:EVR)
- Piper Sandler: Deceleration In YoY Growth, High-Ticket Peers Doing Better (NYSE:PIPR)
- Implied Volatility Surging for Piper Sandler Companies Stock Options
- Piper Sandler Companies (PIPR) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- All You Need to Know About Piper Sandler Companies (PIPR) Rating Upgrade to Strong Buy
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP amid momentum
- Piper Sandler Companies (PIPR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Piper Sandler beats Q2 earnings, revenue expectations
- Piper Sandler earnings beat by $0.70, revenue topped estimates
- BGC Group (BGC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Palantir Stock (PLTR) Is a ‘Winner,’ Says Piper Sandler - TipRanks.com
- Medical device software developer Heartflow files for US IPO
- This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), McDonald's (NYSE:MCD)
- Piper Sandler Strengthens Private Capital Advisory Team with Addition of Andy Nick as Co-Head of Secondary Capital Advisory
- Investortools and Piper Sandler Announce Integration to Streamline Municipal Bond Trading
日范围
346.32 350.79
年范围
202.91 353.55
- 前一天收盘价
- 345.22
- 开盘价
- 348.65
- 卖价
- 349.94
- 买价
- 350.24
- 最低价
- 346.32
- 最高价
- 350.79
- 交易量
- 13
- 日变化
- 1.37%
- 月变化
- 7.05%
- 6个月变化
- 40.62%
- 年变化
- 24.68%
