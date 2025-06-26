Moedas / PIPR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
PIPR: Piper Sandler Companies
364.51 USD 9.89 (2.79%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PIPR para hoje mudou para 2.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 354.53 e o mais alto foi 367.68.
Veja a dinâmica do par de moedas Piper Sandler Companies. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PIPR Notícias
- Ações da Piper Sandler atingem máxima histórica de US$ 348,7
- Piper Sandler stock reaches all-time high at 348.7 USD
- Piper Sandler conclui aquisição da G Squared Capital Partners
- Piper Sandler completes acquisition of G Squared Capital Partners
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Microsoft Goes Long In Farmland; Could This Investing Sector Exceed The $3.8 Trillion Commercial Office Market?
- Evercore Benefits More From The Possible Re-Emergence Of Mega-Deals (NYSE:EVR)
- Piper Sandler: Deceleration In YoY Growth, High-Ticket Peers Doing Better (NYSE:PIPR)
- Implied Volatility Surging for Piper Sandler Companies Stock Options
- Piper Sandler Companies (PIPR) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- All You Need to Know About Piper Sandler Companies (PIPR) Rating Upgrade to Strong Buy
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP amid momentum
- Piper Sandler Companies (PIPR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Piper Sandler beats Q2 earnings, revenue expectations
- Piper Sandler earnings beat by $0.70, revenue topped estimates
- BGC Group (BGC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Palantir Stock (PLTR) Is a ‘Winner,’ Says Piper Sandler - TipRanks.com
- Medical device software developer Heartflow files for US IPO
- This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), McDonald's (NYSE:MCD)
- Piper Sandler Strengthens Private Capital Advisory Team with Addition of Andy Nick as Co-Head of Secondary Capital Advisory
- Investortools and Piper Sandler Announce Integration to Streamline Municipal Bond Trading
Faixa diária
354.53 367.68
Faixa anual
202.91 367.68
- Fechamento anterior
- 354.62
- Open
- 354.53
- Bid
- 364.51
- Ask
- 364.81
- Low
- 354.53
- High
- 367.68
- Volume
- 34
- Mudança diária
- 2.79%
- Mudança mensal
- 11.51%
- Mudança de 6 meses
- 46.47%
- Mudança anual
- 29.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh