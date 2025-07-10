Dövizler / PIPR
PIPR: Piper Sandler Companies
366.28 USD 3.03 (0.82%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PIPR fiyatı bugün -0.82% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 363.44 ve Yüksek fiyatı olarak 374.77 aralığında işlem gördü.
Piper Sandler Companies hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PIPR haberleri
- Robinhood Stock, Other Financials Near Buy Points As This Industry Outperforms
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Piper Sandler hisseleri 348,7 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı
- Piper Sandler stock reaches all-time high at 348.7 USD
- Piper Sandler, G Squared Capital Partners’ın satın alımını tamamladı
- Piper Sandler completes acquisition of G Squared Capital Partners
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Microsoft Goes Long In Farmland; Could This Investing Sector Exceed The $3.8 Trillion Commercial Office Market?
- Evercore Benefits More From The Possible Re-Emergence Of Mega-Deals (NYSE:EVR)
- Piper Sandler: Deceleration In YoY Growth, High-Ticket Peers Doing Better (NYSE:PIPR)
- Implied Volatility Surging for Piper Sandler Companies Stock Options
- Piper Sandler Companies (PIPR) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- All You Need to Know About Piper Sandler Companies (PIPR) Rating Upgrade to Strong Buy
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP amid momentum
- Piper Sandler Companies (PIPR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Piper Sandler beats Q2 earnings, revenue expectations
- Piper Sandler earnings beat by $0.70, revenue topped estimates
- BGC Group (BGC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Palantir Stock (PLTR) Is a ‘Winner,’ Says Piper Sandler - TipRanks.com
- Medical device software developer Heartflow files for US IPO
- This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), McDonald's (NYSE:MCD)
Günlük aralık
363.44 374.77
Yıllık aralık
202.91 374.77
- Önceki kapanış
- 369.31
- Açılış
- 374.47
- Satış
- 366.28
- Alış
- 366.58
- Düşük
- 363.44
- Yüksek
- 374.77
- Hacim
- 148
- Günlük değişim
- -0.82%
- Aylık değişim
- 12.05%
- 6 aylık değişim
- 47.18%
- Yıllık değişim
- 30.50%
21 Eylül, Pazar