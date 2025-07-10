CotationsSections
PIPR
PIPR: Piper Sandler Companies

366.28 USD 3.03 (0.82%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PIPR a changé de -0.82% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 363.44 et à un maximum de 374.77.

Suivez la dynamique Piper Sandler Companies. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
363.44 374.77
Range Annuel
202.91 374.77
Clôture Précédente
369.31
Ouverture
374.47
Bid
366.28
Ask
366.58
Plus Bas
363.44
Plus Haut
374.77
Volume
148
Changement quotidien
-0.82%
Changement Mensuel
12.05%
Changement à 6 Mois
47.18%
Changement Annuel
30.50%
20 septembre, samedi