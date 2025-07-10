QuotazioniSezioni
Valute / PIPR
Tornare a Azioni

PIPR: Piper Sandler Companies

366.28 USD 3.03 (0.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PIPR ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 363.44 e ad un massimo di 374.77.

Segui le dinamiche di Piper Sandler Companies. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PIPR News

Intervallo Giornaliero
363.44 374.77
Intervallo Annuale
202.91 374.77
Chiusura Precedente
369.31
Apertura
374.47
Bid
366.28
Ask
366.58
Minimo
363.44
Massimo
374.77
Volume
148
Variazione giornaliera
-0.82%
Variazione Mensile
12.05%
Variazione Semestrale
47.18%
Variazione Annuale
30.50%
20 settembre, sabato