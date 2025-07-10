Valute / PIPR
PIPR: Piper Sandler Companies
366.28 USD 3.03 (0.82%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PIPR ha avuto una variazione del -0.82% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 363.44 e ad un massimo di 374.77.
Segui le dinamiche di Piper Sandler Companies. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PIPR News
Intervallo Giornaliero
363.44 374.77
Intervallo Annuale
202.91 374.77
- Chiusura Precedente
- 369.31
- Apertura
- 374.47
- Bid
- 366.28
- Ask
- 366.58
- Minimo
- 363.44
- Massimo
- 374.77
- Volume
- 148
- Variazione giornaliera
- -0.82%
- Variazione Mensile
- 12.05%
- Variazione Semestrale
- 47.18%
- Variazione Annuale
- 30.50%
20 settembre, sabato