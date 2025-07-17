Divisas / PIPR
PIPR: Piper Sandler Companies
354.62 USD 9.40 (2.72%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de PIPR de hoy ha cambiado un 2.72%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 346.32, mientras que el máximo ha alcanzado 360.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Piper Sandler Companies. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
346.32 360.00
Rango anual
202.91 360.00
- Cierres anteriores
- 345.22
- Open
- 348.65
- Bid
- 354.62
- Ask
- 354.92
- Low
- 346.32
- High
- 360.00
- Volumen
- 321
- Cambio diario
- 2.72%
- Cambio mensual
- 8.48%
- Cambio a 6 meses
- 42.50%
- Cambio anual
- 26.35%
