PIPR: Piper Sandler Companies
369.31 USD 14.69 (4.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PIPR hat sich für heute um 4.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 354.53 bis zu einem Hoch von 370.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die Piper Sandler Companies-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PIPR News
- WaterBridge completes $588 million IPO with underwriters exercising full option
- Piper Sandler-Aktie erreicht Allzeithoch bei 348,7 USD
- Piper Sandler stock reaches all-time high at 348.7 USD
- Piper Sandler schließt Übernahme von G Squared Capital Partners ab
- Piper Sandler completes acquisition of G Squared Capital Partners
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Microsoft Goes Long In Farmland; Could This Investing Sector Exceed The $3.8 Trillion Commercial Office Market?
- Evercore Benefits More From The Possible Re-Emergence Of Mega-Deals (NYSE:EVR)
- Piper Sandler: Deceleration In YoY Growth, High-Ticket Peers Doing Better (NYSE:PIPR)
- Implied Volatility Surging for Piper Sandler Companies Stock Options
- Piper Sandler Companies (PIPR) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- All You Need to Know About Piper Sandler Companies (PIPR) Rating Upgrade to Strong Buy
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP amid momentum
- Piper Sandler Companies (PIPR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Piper Sandler beats Q2 earnings, revenue expectations
- Piper Sandler earnings beat by $0.70, revenue topped estimates
- BGC Group (BGC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Palantir Stock (PLTR) Is a ‘Winner,’ Says Piper Sandler - TipRanks.com
- Medical device software developer Heartflow files for US IPO
- This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), McDonald's (NYSE:MCD)
- Piper Sandler Strengthens Private Capital Advisory Team with Addition of Andy Nick as Co-Head of Secondary Capital Advisory
Tagesspanne
354.53 370.16
Jahresspanne
202.91 370.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 354.62
- Eröffnung
- 354.53
- Bid
- 369.31
- Ask
- 369.61
- Tief
- 354.53
- Hoch
- 370.16
- Volumen
- 270
- Tagesänderung
- 4.14%
- Monatsänderung
- 12.97%
- 6-Monatsänderung
- 48.40%
- Jahresänderung
- 31.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K