PIPR: Piper Sandler Companies

369.31 USD 14.69 (4.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PIPR hat sich für heute um 4.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 354.53 bis zu einem Hoch von 370.16 gehandelt.

Verfolgen Sie die Piper Sandler Companies-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
354.53 370.16
Jahresspanne
202.91 370.16
Vorheriger Schlusskurs
354.62
Eröffnung
354.53
Bid
369.31
Ask
369.61
Tief
354.53
Hoch
370.16
Volumen
270
Tagesänderung
4.14%
Monatsänderung
12.97%
6-Monatsänderung
48.40%
Jahresänderung
31.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K