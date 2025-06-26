Валюты / PIPR
PIPR: Piper Sandler Companies
345.22 USD 4.46 (1.28%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PIPR за сегодня изменился на -1.28%. При этом минимальная цена на торгах достигала 343.13, а максимальная — 350.64.
Следите за динамикой Piper Sandler Companies. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PIPR
- Акции Piper Sandler достигли исторического максимума в $348,7
- Piper Sandler stock reaches all-time high at 348.7 USD
- Piper Sandler завершает приобретение G Squared Capital Partners
- Piper Sandler completes acquisition of G Squared Capital Partners
- Buy, Hold, or Take Profits in Robinhood Stock Near All-Time Highs?
- Miami International Holdings prices IPO at $23 per share
- Microsoft Goes Long In Farmland; Could This Investing Sector Exceed The $3.8 Trillion Commercial Office Market?
- Evercore Benefits More From The Possible Re-Emergence Of Mega-Deals (NYSE:EVR)
- Piper Sandler: Deceleration In YoY Growth, High-Ticket Peers Doing Better (NYSE:PIPR)
- Implied Volatility Surging for Piper Sandler Companies Stock Options
- Piper Sandler Companies (PIPR) Now Trades Above Golden Cross: Time to Buy?
- All You Need to Know About Piper Sandler Companies (PIPR) Rating Upgrade to Strong Buy
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP
- Piper Sandler stock maintains Market Perform rating at JMP amid momentum
- Piper Sandler Companies (PIPR) Q2 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Piper Sandler beats Q2 earnings, revenue expectations
- Piper Sandler earnings beat by $0.70, revenue topped estimates
- BGC Group (BGC) Q2 Earnings Meet Estimates
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Palantir Stock (PLTR) Is a ‘Winner,’ Says Piper Sandler - TipRanks.com
- Medical device software developer Heartflow files for US IPO
- This AMD Analyst Turns Bullish; Here Are Top 5 Upgrades For Thursday - Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), McDonald's (NYSE:MCD)
- Piper Sandler Strengthens Private Capital Advisory Team with Addition of Andy Nick as Co-Head of Secondary Capital Advisory
- Investortools and Piper Sandler Announce Integration to Streamline Municipal Bond Trading
Дневной диапазон
343.13 350.64
Годовой диапазон
202.91 352.34
- Предыдущее закрытие
- 349.68
- Open
- 349.36
- Bid
- 345.22
- Ask
- 345.52
- Low
- 343.13
- High
- 350.64
- Объем
- 250
- Дневное изменение
- -1.28%
- Месячное изменение
- 5.60%
- 6-месячное изменение
- 38.72%
- Годовое изменение
- 23.00%
