DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

27.97 USD 0.02 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

DRIVの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり27.86の安値と28.02の高値で取引されました。

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
27.86 28.02
1年のレンジ
17.44 28.02
以前の終値
27.99
始値
27.98
買値
27.97
買値
28.27
安値
27.86
高値
28.02
出来高
187
1日の変化
-0.07%
1ヶ月の変化
10.86%
6ヶ月の変化
33.00%
1年の変化
19.07%
21 9月, 日曜日