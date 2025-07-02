通貨 / DRIV
DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
27.97 USD 0.02 (0.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
DRIVの今日の為替レートは、-0.07%変化しました。日中、通貨は1あたり27.86の安値と28.02の高値で取引されました。
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
27.86 28.02
1年のレンジ
17.44 28.02
- 27.99
- 27.98
- 27.97
- 28.27
- 27.86
- 28.02
- 187
- -0.07%
- 10.86%
- 33.00%
- 19.07%
21 9月, 日曜日