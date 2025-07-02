KurseKategorien
DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

27.97 USD 0.02 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von DRIV hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.86 bis zu einem Hoch von 28.02 gehandelt.

Verfolgen Sie die Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
27.86 28.02
Jahresspanne
17.44 28.02
Vorheriger Schlusskurs
27.99
Eröffnung
27.98
Bid
27.97
Ask
28.27
Tief
27.86
Hoch
28.02
Volumen
187
Tagesänderung
-0.07%
Monatsänderung
10.86%
6-Monatsänderung
33.00%
Jahresänderung
19.07%
21 September, Sonntag