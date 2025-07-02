Währungen / DRIV
DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
27.97 USD 0.02 (0.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von DRIV hat sich für heute um -0.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 27.86 bis zu einem Hoch von 28.02 gehandelt.
Verfolgen Sie die Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
27.86 28.02
Jahresspanne
17.44 28.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 27.99
- Eröffnung
- 27.98
- Bid
- 27.97
- Ask
- 28.27
- Tief
- 27.86
- Hoch
- 28.02
- Volumen
- 187
- Tagesänderung
- -0.07%
- Monatsänderung
- 10.86%
- 6-Monatsänderung
- 33.00%
- Jahresänderung
- 19.07%
21 September, Sonntag