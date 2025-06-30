Валюты / DRIV
DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
27.16 USD 0.31 (1.15%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс DRIV за сегодня изменился на 1.15%. При этом минимальная цена на торгах достигала 26.88, а максимальная — 27.16.
Следите за динамикой Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
26.88 27.16
Годовой диапазон
17.44 27.16
- Предыдущее закрытие
- 26.85
- Open
- 26.96
- Bid
- 27.16
- Ask
- 27.46
- Low
- 26.88
- High
- 27.16
- Объем
- 184
- Дневное изменение
- 1.15%
- Месячное изменение
- 7.65%
- 6-месячное изменение
- 29.15%
- Годовое изменение
- 15.62%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.