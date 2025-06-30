货币 / DRIV
DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
27.47 USD 0.31 (1.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日DRIV汇率已更改1.14%。当日，交易品种以低点27.15和高点27.65进行交易。
关注Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIV新闻
- What's Going On With Joby Aviation Stock Wednesday? - Uber Technologies (NYSE:UBER), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- What's Going On With ServiceTitan Stock Monday? - Ford Motor (NYSE:F), ServiceTitan (NASDAQ:TTAN)
- What's Going On With NIO Stock Today? - NIO (NYSE:NIO), Cheche Group (NASDAQ:CCG)
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- What's Going On With Blink Charging Stock Tuesday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- The Next Big Theme: August 2025
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- Baidu, Lyft Partner To Bring Self-Driving Taxis To Europe, Starting In 2026 - Baidu (NASDAQ:BIDU), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- WeRide Secures Historic Robotaxi Permit In Saudi Arabia - WeRide (NASDAQ:WRD)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- What's Going On With Blink Charging Stock On Monday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- This Tesla rival’s stock soars as Uber plans big investment, launch of robotaxi service
- WeRide's Driverless Robobus Approved In Singapore - WeRide (NASDAQ:WRD)
- Eaton's Latest Acquisition To Modernize EV Charging Infrastructure - Eaton Corp (NYSE:ETN)
- DRIV: AI And Innovation In The Driving Industry (NASDAQ:DRIV)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Blink Strengthens EV Charging Footprint With Zemetric Acquisition - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- Why Is Workhorse Stock Tumbling On Monday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Ford Recalls Over 850,000 Vehicles Due To Stalling Engines - Ford Motor (NYSE:F)
- Shoppers Can Soon Fast-Charge EVs At Malls Thanks To Mercedes-Benz, Federal Realty Deal - Federal Realty Investment (NYSE:FRT), Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF)
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Rivian's Production Dips For Next-Gen Models, Volkswagen Infusion Boosts Outlook - Volkswagen (OTC:VWAGY), Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)
- The Next Big Theme: June 2025
日范围
27.15 27.65
年范围
17.44 27.65
- 前一天收盘价
- 27.16
- 开盘价
- 27.19
- 卖价
- 27.47
- 买价
- 27.77
- 最低价
- 27.15
- 最高价
- 27.65
- 交易量
- 188
- 日变化
- 1.14%
- 月变化
- 8.88%
- 6个月变化
- 30.62%
- 年变化
- 16.94%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B