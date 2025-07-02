Devises / DRIV
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
27.97 USD 0.02 (0.07%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de DRIV a changé de -0.07% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 27.86 et à un maximum de 28.02.
Suivez la dynamique Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIV Nouvelles
- Three Tech Investing Trends to Buy Now
- What's Going On With Joby Aviation Stock Wednesday? - Uber Technologies (NYSE:UBER), Joby Aviation (NYSE:JOBY)
- What's Going On With ServiceTitan Stock Monday? - Ford Motor (NYSE:F), ServiceTitan (NASDAQ:TTAN)
- What's Going On With NIO Stock Today? - NIO (NYSE:NIO), Cheche Group (NASDAQ:CCG)
- Inside The Recent Run of Clean Energy & EV ETFs
- What's Going On With Blink Charging Stock Tuesday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- The Next Big Theme: August 2025
- Tesla Has Launched Its Robotaxi... Now What?
- Baidu, Lyft Partner To Bring Self-Driving Taxis To Europe, Starting In 2026 - Baidu (NASDAQ:BIDU), Lyft (NASDAQ:LYFT)
- WeRide Secures Historic Robotaxi Permit In Saudi Arabia - WeRide (NASDAQ:WRD)
- Short-Term Energy Outlook, July 2025 (Commodity:CL1:COM)
- What's Going On With Blink Charging Stock On Monday? - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- This Tesla rival’s stock soars as Uber plans big investment, launch of robotaxi service
- WeRide's Driverless Robobus Approved In Singapore - WeRide (NASDAQ:WRD)
- Eaton's Latest Acquisition To Modernize EV Charging Infrastructure - Eaton Corp (NYSE:ETN)
- DRIV: AI And Innovation In The Driving Industry (NASDAQ:DRIV)
- Is The Tide Turning Again In Favor Of Clean Energy Stocks?
- Blink Strengthens EV Charging Footprint With Zemetric Acquisition - Blink Charging (NASDAQ:BLNK)
- Why Is Workhorse Stock Tumbling On Monday? - Workhorse Gr (NASDAQ:WKHS)
- A Decade Of Change: How Tech Evolved In The Last 5 Years And Bold Bets For The Next 5
- Ford Recalls Over 850,000 Vehicles Due To Stalling Engines - Ford Motor (NYSE:F)
- Shoppers Can Soon Fast-Charge EVs At Malls Thanks To Mercedes-Benz, Federal Realty Deal - Federal Realty Investment (NYSE:FRT), Mercedes-Benz Group (OTC:MBGAF)
- There And Back Again - A 2025 Market Story
- Rivian's Production Dips For Next-Gen Models, Volkswagen Infusion Boosts Outlook - Volkswagen (OTC:VWAGY), Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN)
Range quotidien
27.86 28.02
Range Annuel
17.44 28.02
- Clôture Précédente
- 27.99
- Ouverture
- 27.98
- Bid
- 27.97
- Ask
- 28.27
- Plus Bas
- 27.86
- Plus Haut
- 28.02
- Volume
- 187
- Changement quotidien
- -0.07%
- Changement Mensuel
- 10.86%
- Changement à 6 Mois
- 33.00%
- Changement Annuel
- 19.07%
21 septembre, dimanche