Divisas / DRIV
DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
27.97 USD 0.02 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de DRIV de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.86, mientras que el máximo ha alcanzado 28.02.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
DRIV News
Rango diario
27.86 28.02
Rango anual
17.44 28.02
- Cierres anteriores
- 27.99
- Open
- 27.98
- Bid
- 27.97
- Ask
- 28.27
- Low
- 27.86
- High
- 28.02
- Volumen
- 187
- Cambio diario
- -0.07%
- Cambio mensual
- 10.86%
- Cambio a 6 meses
- 33.00%
- Cambio anual
- 19.07%
21 septiembre, domingo