DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

27.97 USD 0.02 (0.07%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de DRIV de hoy ha cambiado un -0.07%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 27.86, mientras que el máximo ha alcanzado 28.02.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Rango diario
27.86 28.02
Rango anual
17.44 28.02
Cierres anteriores
27.99
Open
27.98
Bid
27.97
Ask
28.27
Low
27.86
High
28.02
Volumen
187
Cambio diario
-0.07%
Cambio mensual
10.86%
Cambio a 6 meses
33.00%
Cambio anual
19.07%
21 septiembre, domingo