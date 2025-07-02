시세섹션
통화 / DRIV
주식로 돌아가기

DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF

27.97 USD 0.02 (0.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

DRIV 환율이 오늘 -0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.86이고 고가는 28.02이었습니다.

Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

DRIV News

일일 변동 비율
27.86 28.02
년간 변동
17.44 28.02
이전 종가
27.99
시가
27.98
Bid
27.97
Ask
28.27
저가
27.86
고가
28.02
볼륨
187
일일 변동
-0.07%
월 변동
10.86%
6개월 변동
33.00%
년간 변동율
19.07%
21 9월, 일요일