DRIV: Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
27.97 USD 0.02 (0.07%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
DRIV 환율이 오늘 -0.07%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 27.86이고 고가는 28.02이었습니다.
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
27.86 28.02
년간 변동
17.44 28.02
- 이전 종가
- 27.99
- 시가
- 27.98
- Bid
- 27.97
- Ask
- 28.27
- 저가
- 27.86
- 고가
- 28.02
- 볼륨
- 187
- 일일 변동
- -0.07%
- 월 변동
- 10.86%
- 6개월 변동
- 33.00%
- 년간 변동율
- 19.07%
21 9월, 일요일