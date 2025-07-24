通貨 / CVI
CVI: CVR Energy Inc
33.86 USD 0.79 (2.39%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CVIの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり32.55の安値と34.04の高値で取引されました。
CVR Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CVI News
1日のレンジ
32.55 34.04
1年のレンジ
15.10 34.04
- 以前の終値
- 33.07
- 始値
- 33.14
- 買値
- 33.86
- 買値
- 34.16
- 安値
- 32.55
- 高値
- 34.04
- 出来高
- 2.731 K
- 1日の変化
- 2.39%
- 1ヶ月の変化
- 10.37%
- 6ヶ月の変化
- 75.26%
- 1年の変化
- 48.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K