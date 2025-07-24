クォートセクション
CVI: CVR Energy Inc

33.86 USD 0.79 (2.39%)
セクター: エネルギー ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CVIの今日の為替レートは、2.39%変化しました。日中、通貨は1あたり32.55の安値と34.04の高値で取引されました。

CVR Energy Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
32.55 34.04
1年のレンジ
15.10 34.04
以前の終値
33.07
始値
33.14
買値
33.86
買値
34.16
安値
32.55
高値
34.04
出来高
2.731 K
1日の変化
2.39%
1ヶ月の変化
10.37%
6ヶ月の変化
75.26%
1年の変化
48.31%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K