CVI: CVR Energy Inc
33.18 USD 2.71 (8.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CVI за сегодня изменился на 8.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.69, а максимальная — 33.34.
Следите за динамикой CVR Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CVI
- Акции CVI достигли 52-недельного максимума в $33,25
- CVI stock hits 52-week high at 33.25 USD
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Mizuho повышает CNX, понижает Talos и CVR, предпочитая газовые акции
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- CVI stock hits 52-week high at 32.67 USD
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Earnings call transcript: CVR Energy Q2 2025 reports EPS miss, stock dips
- CVR Energy stock price target lowered to $27 at Mizuho on earnings miss
- CVR Energy Q2 Revenue Beats by 4%
- CVR Energy Stock: Attractive Despite A Mixed Q2 (NYSE:CVI)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- CVR Energy (CVI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CVR Energy earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- CVR Energy posts Q2 net loss of $1.14 per share amid refining challenges
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Valero Energy (VLO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: CVR Energy (CVI) Q2 Earnings Expected to Decline
Дневной диапазон
30.69 33.34
Годовой диапазон
15.10 33.34
- Предыдущее закрытие
- 30.47
- Open
- 30.88
- Bid
- 33.18
- Ask
- 33.48
- Low
- 30.69
- High
- 33.34
- Объем
- 2.788 K
- Дневное изменение
- 8.89%
- Месячное изменение
- 8.15%
- 6-месячное изменение
- 71.74%
- Годовое изменение
- 45.34%
