CVI: CVR Energy Inc

33.18 USD 2.71 (8.89%)
Сектор: Энергетика Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CVI за сегодня изменился на 8.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 30.69, а максимальная — 33.34.

Следите за динамикой CVR Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости CVI

Дневной диапазон
30.69 33.34
Годовой диапазон
15.10 33.34
Предыдущее закрытие
30.47
Open
30.88
Bid
33.18
Ask
33.48
Low
30.69
High
33.34
Объем
2.788 K
Дневное изменение
8.89%
Месячное изменение
8.15%
6-месячное изменение
71.74%
Годовое изменение
45.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.