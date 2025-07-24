통화 / CVI
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CVI: CVR Energy Inc
34.26 USD 0.40 (1.18%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CVI 환율이 오늘 1.18%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 33.23이고 고가는 34.31이었습니다.
CVR Energy Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVI News
- Zacks.com featured highlights include CVR Energy, Asbury Automotive, American Axle & Manufacturing, General Motors and Adient
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- CVI, 52주 신고가 경신… 주당 33.25달러
- CVI stock hits 52-week high at 33.25 USD
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- 미즈호, 천연가스 선호하며 CNX 등급 상향, Talos 및 CVR Energy 등급 하향
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- CVI stock hits 52-week high at 32.67 USD
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Earnings call transcript: CVR Energy Q2 2025 reports EPS miss, stock dips
- CVR Energy stock price target lowered to $27 at Mizuho on earnings miss
- CVR Energy Q2 Revenue Beats by 4%
- CVR Energy Stock: Attractive Despite A Mixed Q2 (NYSE:CVI)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- CVR Energy (CVI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CVR Energy earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- CVR Energy posts Q2 net loss of $1.14 per share amid refining challenges
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
일일 변동 비율
33.23 34.31
년간 변동
15.10 34.31
- 이전 종가
- 33.86
- 시가
- 33.75
- Bid
- 34.26
- Ask
- 34.56
- 저가
- 33.23
- 고가
- 34.31
- 볼륨
- 2.619 K
- 일일 변동
- 1.18%
- 월 변동
- 11.67%
- 6개월 변동
- 77.33%
- 년간 변동율
- 50.07%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K