货币 / CVI
CVI: CVR Energy Inc
33.40 USD 0.22 (0.66%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CVI汇率已更改0.66%。当日，交易品种以低点32.94和高点33.52进行交易。
关注CVR Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CVI新闻
- CVI股票创52周新高，达33.25美元
- CVI stock hits 52-week high at 33.25 USD
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- CVI stock hits 52-week high at 32.67 USD
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Earnings call transcript: CVR Energy Q2 2025 reports EPS miss, stock dips
- CVR Energy stock price target lowered to $27 at Mizuho on earnings miss
- CVR Energy Q2 Revenue Beats by 4%
- CVR Energy Stock: Attractive Despite A Mixed Q2 (NYSE:CVI)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- CVR Energy (CVI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CVR Energy earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- CVR Energy posts Q2 net loss of $1.14 per share amid refining challenges
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Valero Energy (VLO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: CVR Energy (CVI) Q2 Earnings Expected to Decline
- CVR Energy stock price target raised to $30 from $25 at Mizuho
日范围
32.94 33.52
年范围
15.10 33.65
- 前一天收盘价
- 33.18
- 开盘价
- 32.99
- 卖价
- 33.40
- 买价
- 33.70
- 最低价
- 32.94
- 最高价
- 33.52
- 交易量
- 221
- 日变化
- 0.66%
- 月变化
- 8.87%
- 6个月变化
- 72.88%
- 年变化
- 46.30%
