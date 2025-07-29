CotationsSections
Devises / CVI
Retour à Actions

CVI: CVR Energy Inc

34.26 USD 0.40 (1.18%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de CVI a changé de 1.18% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 33.23 et à un maximum de 34.31.

Suivez la dynamique CVR Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVI Nouvelles

Range quotidien
33.23 34.31
Range Annuel
15.10 34.31
Clôture Précédente
33.86
Ouverture
33.75
Bid
34.26
Ask
34.56
Plus Bas
33.23
Plus Haut
34.31
Volume
2.619 K
Changement quotidien
1.18%
Changement Mensuel
11.67%
Changement à 6 Mois
77.33%
Changement Annuel
50.07%
20 septembre, samedi