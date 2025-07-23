Währungen / CVI
CVI: CVR Energy Inc
33.86 USD 0.79 (2.39%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CVI hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.55 bis zu einem Hoch von 34.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die CVR Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CVI News
- 5 Broker-Loved Stocks to Monitor as Fed Cuts Rates by 25 bps
- CVR Energy auf 52-Wochen-Hoch: Aktie lockt mit hoher Dividendenrendite
- CVI stock hits 52-week high at 33.25 USD
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- CVI stock hits 52-week high at 32.67 USD
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Earnings call transcript: CVR Energy Q2 2025 reports EPS miss, stock dips
- CVR Energy stock price target lowered to $27 at Mizuho on earnings miss
- CVR Energy Q2 Revenue Beats by 4%
- CVR Energy Stock: Attractive Despite A Mixed Q2 (NYSE:CVI)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- CVR Energy (CVI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CVR Energy earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- CVR Energy posts Q2 net loss of $1.14 per share amid refining challenges
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
- Valero Energy (VLO) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Earnings Preview: CVR Energy (CVI) Q2 Earnings Expected to Decline
Tagesspanne
32.55 34.04
Jahresspanne
15.10 34.04
- Vorheriger Schlusskurs
- 33.07
- Eröffnung
- 33.14
- Bid
- 33.86
- Ask
- 34.16
- Tief
- 32.55
- Hoch
- 34.04
- Volumen
- 2.731 K
- Tagesänderung
- 2.39%
- Monatsänderung
- 10.37%
- 6-Monatsänderung
- 75.26%
- Jahresänderung
- 48.31%
