KurseKategorien
Währungen / CVI
Zurück zum Aktien

CVI: CVR Energy Inc

33.86 USD 0.79 (2.39%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CVI hat sich für heute um 2.39% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 32.55 bis zu einem Hoch von 34.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die CVR Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CVI News

Tagesspanne
32.55 34.04
Jahresspanne
15.10 34.04
Vorheriger Schlusskurs
33.07
Eröffnung
33.14
Bid
33.86
Ask
34.16
Tief
32.55
Hoch
34.04
Volumen
2.731 K
Tagesänderung
2.39%
Monatsänderung
10.37%
6-Monatsänderung
75.26%
Jahresänderung
48.31%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K