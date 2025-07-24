Divisas / CVI
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CVI: CVR Energy Inc
33.07 USD 0.11 (0.33%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CVI de hoy ha cambiado un -0.33%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 32.61, mientras que el máximo ha alcanzado 33.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas CVR Energy Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CVI News
- Acciones de CVI alcanzan un máximo de 52 semanas a 33.25 USD
- Las acciones de CVI alcanzan un máximo de 52 semanas a 33,25 dólares
- CVI stock hits 52-week high at 33.25 USD
- Structural Changes In Fertilizer Markets Make CVR Partners An Incredible Value
- Mizuho mejora CNX y recorta Talos y CVR Energy al favorecer acciones de gas
- Mizuho sube calificación de CNX y recorta Talos y CVR Energy, favoreciendo acciones de gas
- Mizuho upgrades CNX, cuts Talos and CVR Energy as it favors gas stocks
- This New Mountain Finance Analyst Turns Bearish; Here Are Top 3 Downgrades For Monday - Array Technologies (NASDAQ:ARRY), CVR Energy (NYSE:CVI)
- Dow Jones Futures: Oracle Soars On Huge Backlog; Palantir Leads Buys As Nasdaq Hits High
- Carl Icahn Favorite, And IBD's Stock Of The Day, Breaks Out On Israel-Qatar Strike, Wider 'Crack'
- CVI stock hits 52-week high at 32.67 USD
- Here's Why Investors Should Retain Delek US Holdings Stock
- Tracking Carl Icahn’s 13F Report – Q2 2025 Update (NASDAQ:IEP)
- Earnings call transcript: CVR Energy Q2 2025 reports EPS miss, stock dips
- CVR Energy stock price target lowered to $27 at Mizuho on earnings miss
- CVR Energy Q2 Revenue Beats by 4%
- CVR Energy Stock: Attractive Despite A Mixed Q2 (NYSE:CVI)
- CVR Energy shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- CVR Energy (CVI) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- CVR Energy earnings missed by $0.17, revenue topped estimates
- CVR Energy posts Q2 net loss of $1.14 per share amid refining challenges
- The Zacks Analyst Blog Highlights Comstock Resources, CVR Energy, ProPetro, Antero Midstream and Antero Resources
- Can These 5 Energy Stocks Beat Q2 Earnings Estimates?
- Analysts Estimate PBF Energy (PBF) to Report a Decline in Earnings: What to Look Out for
Rango diario
32.61 33.69
Rango anual
15.10 33.69
- Cierres anteriores
- 33.18
- Open
- 32.99
- Bid
- 33.07
- Ask
- 33.37
- Low
- 32.61
- High
- 33.69
- Volumen
- 1.994 K
- Cambio diario
- -0.33%
- Cambio mensual
- 7.79%
- Cambio a 6 meses
- 71.17%
- Cambio anual
- 44.85%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B