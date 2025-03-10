通貨 / CMPR
CMPR: Cimpress plc
62.90 USD 0.72 (1.16%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CMPRの今日の為替レートは、1.16%変化しました。日中、通貨は1あたり61.63の安値と63.65の高値で取引されました。
Cimpress plcダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CMPR News
1日のレンジ
61.63 63.65
1年のレンジ
35.21 85.56
- 以前の終値
- 62.18
- 始値
- 63.06
- 買値
- 62.90
- 買値
- 63.20
- 安値
- 61.63
- 高値
- 63.65
- 出来高
- 687
- 1日の変化
- 1.16%
- 1ヶ月の変化
- 2.93%
- 6ヶ月の変化
- 40.12%
- 1年の変化
- -23.72%
