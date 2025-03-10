КотировкиРазделы
CMPR: Cimpress plc

62.65 USD 5.06 (8.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CMPR за сегодня изменился на 8.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.34, а максимальная — 63.12.

Следите за динамикой Cimpress plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
56.34 63.12
Годовой диапазон
35.21 85.56
Предыдущее закрытие
57.59
Open
57.48
Bid
62.65
Ask
62.95
Low
56.34
High
63.12
Объем
1.393 K
Дневное изменение
8.79%
Месячное изменение
2.52%
6-месячное изменение
39.56%
Годовое изменение
-24.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.