Валюты / CMPR
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
CMPR: Cimpress plc
62.65 USD 5.06 (8.79%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CMPR за сегодня изменился на 8.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 56.34, а максимальная — 63.12.
Следите за динамикой Cimpress plc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CMPR
- 2025 Investor Day Presentation (NASDAQ:CMPR) 2025-09-16
- Cimpress Plc (CMPR) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- Cimpress Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Why Is Cimpress (CMPR) Up 12.9% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: Cimpress reports Q4 2025 earnings miss, stock rises
- Cimpress (CMPR) Q4 Revenue Rises 4%
- Cimpress plc (CMPR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Cimpress Q4 Earnings Miss Estimates, Revenue Increase Y/Y
- Compared to Estimates, Cimpress (CMPR) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
- Cimpress (CMPR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cimpress shares gain as revenue beat outweighs EPS miss
- Cimpress: Attractive Valuation, But Catalysts Remain Unclear (NASDAQ:CMPR)
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Cimpress adds Lime CEO Wayne Ting to board of directors
- Cimpress shares fall as Q3 results miss estimates, tariff concerns weigh
- Cimpress Falls Behind The Curve (Rating Downgrade) (NASDAQ:CMPR)
- Diamond Hill Large Cap Concentrated Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHTAX)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- Diamond Hill Select Fund Q4 2024 Commentary (DHLTX)
Дневной диапазон
56.34 63.12
Годовой диапазон
35.21 85.56
- Предыдущее закрытие
- 57.59
- Open
- 57.48
- Bid
- 62.65
- Ask
- 62.95
- Low
- 56.34
- High
- 63.12
- Объем
- 1.393 K
- Дневное изменение
- 8.79%
- Месячное изменение
- 2.52%
- 6-месячное изменение
- 39.56%
- Годовое изменение
- -24.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.