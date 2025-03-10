Divisas / CMPR
CMPR: Cimpress plc
62.18 USD 0.47 (0.75%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CMPR de hoy ha cambiado un -0.75%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.12, mientras que el máximo ha alcanzado 65.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Cimpress plc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
62.12 65.98
Rango anual
35.21 85.56
- Cierres anteriores
- 62.65
- Open
- 63.63
- Bid
- 62.18
- Ask
- 62.48
- Low
- 62.12
- High
- 65.98
- Volumen
- 798
- Cambio diario
- -0.75%
- Cambio mensual
- 1.75%
- Cambio a 6 meses
- 38.52%
- Cambio anual
- -24.59%
