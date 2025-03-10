Moedas / CMPR
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
CMPR: Cimpress plc
62.71 USD 0.53 (0.85%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CMPR para hoje mudou para 0.85%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 61.63 e o mais alto foi 63.65.
Veja a dinâmica do par de moedas Cimpress plc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CMPR Notícias
- Preço-alvo das ações da Cimpress elevado para US$ 78 pela Truist
- Cimpress stock price target raised to $78 by Truist on strong outlook
- 2025 Investor Day Presentation (NASDAQ:CMPR) 2025-09-16
- Cimpress Plc (CMPR) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- Cimpress Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Why Is Cimpress (CMPR) Up 12.9% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: Cimpress reports Q4 2025 earnings miss, stock rises
- Cimpress (CMPR) Q4 Revenue Rises 4%
- Cimpress plc (CMPR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Cimpress Q4 Earnings Miss Estimates, Revenue Increase Y/Y
- Compared to Estimates, Cimpress (CMPR) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
- Cimpress (CMPR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cimpress shares gain as revenue beat outweighs EPS miss
- Cimpress: Attractive Valuation, But Catalysts Remain Unclear (NASDAQ:CMPR)
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Cimpress adds Lime CEO Wayne Ting to board of directors
- Cimpress shares fall as Q3 results miss estimates, tariff concerns weigh
- Cimpress Falls Behind The Curve (Rating Downgrade) (NASDAQ:CMPR)
- Diamond Hill Large Cap Concentrated Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHTAX)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- Diamond Hill Select Fund Q4 2024 Commentary (DHLTX)
Faixa diária
61.63 63.65
Faixa anual
35.21 85.56
- Fechamento anterior
- 62.18
- Open
- 63.06
- Bid
- 62.71
- Ask
- 63.01
- Low
- 61.63
- High
- 63.65
- Volume
- 161
- Mudança diária
- 0.85%
- Mudança mensal
- 2.62%
- Mudança de 6 meses
- 39.70%
- Mudança anual
- -23.95%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh