CMPR: Cimpress plc
62.31 USD 0.59 (0.94%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CMPR ha avuto una variazione del -0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 61.40 e ad un massimo di 63.63.
Segui le dinamiche di Cimpress plc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
61.40 63.63
Intervallo Annuale
35.21 85.56
- Chiusura Precedente
- 62.90
- Apertura
- 62.90
- Bid
- 62.31
- Ask
- 62.61
- Minimo
- 61.40
- Massimo
- 63.63
- Volume
- 677
- Variazione giornaliera
- -0.94%
- Variazione Mensile
- 1.96%
- Variazione Semestrale
- 38.81%
- Variazione Annuale
- -24.44%
20 settembre, sabato