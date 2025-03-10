통화 / CMPR
CMPR: Cimpress plc
62.31 USD 0.59 (0.94%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CMPR 환율이 오늘 -0.94%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 61.40이고 고가는 63.63이었습니다.
Cimpress plc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
일일 변동 비율
61.40 63.63
년간 변동
35.21 85.56
- 이전 종가
- 62.90
- 시가
- 62.90
- Bid
- 62.31
- Ask
- 62.61
- 저가
- 61.40
- 고가
- 63.63
- 볼륨
- 677
- 일일 변동
- -0.94%
- 월 변동
- 1.96%
- 6개월 변동
- 38.81%
- 년간 변동율
- -24.44%
20 9월, 토요일