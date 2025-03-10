KurseKategorien
CMPR: Cimpress plc

62.19 USD 0.71 (1.13%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CMPR hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.10 bis zu einem Hoch von 63.63 gehandelt.

Verfolgen Sie die Cimpress plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
62.10 63.63
Jahresspanne
35.21 85.56
Vorheriger Schlusskurs
62.90
Eröffnung
62.90
Bid
62.19
Ask
62.49
Tief
62.10
Hoch
63.63
Volumen
35
Tagesänderung
-1.13%
Monatsänderung
1.77%
6-Monatsänderung
38.54%
Jahresänderung
-24.58%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K