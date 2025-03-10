Währungen / CMPR
CMPR: Cimpress plc
62.19 USD 0.71 (1.13%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CMPR hat sich für heute um -1.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.10 bis zu einem Hoch von 63.63 gehandelt.
Verfolgen Sie die Cimpress plc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
62.10 63.63
Jahresspanne
35.21 85.56
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.90
- Eröffnung
- 62.90
- Bid
- 62.19
- Ask
- 62.49
- Tief
- 62.10
- Hoch
- 63.63
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -1.13%
- Monatsänderung
- 1.77%
- 6-Monatsänderung
- 38.54%
- Jahresänderung
- -24.58%
