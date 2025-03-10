货币 / CMPR
CMPR: Cimpress plc
64.90 USD 2.25 (3.59%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CMPR汇率已更改3.59%。当日，交易品种以低点63.63和高点65.98进行交易。
关注Cimpress plc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CMPR新闻
- Truist上调Cimpress目标价至78美元，看好其强劲前景
- Cimpress stock price target raised to $78 by Truist on strong outlook
- 2025 Investor Day Presentation (NASDAQ:CMPR) 2025-09-16
- Cimpress Plc (CMPR) 2025 Investor Day Call (Transcript)
- Cimpress Exhibits Strong Prospects Despite Persisting Headwinds
- Why Is Cimpress (CMPR) Up 12.9% Since Last Earnings Report?
- Earnings call transcript: Cimpress reports Q4 2025 earnings miss, stock rises
- Cimpress (CMPR) Q4 Revenue Rises 4%
- Cimpress plc (CMPR) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Cimpress Q4 Earnings Miss Estimates, Revenue Increase Y/Y
- Compared to Estimates, Cimpress (CMPR) Q4 Earnings: A Look at Key Metrics
- Cimpress (CMPR) Reports Q4 Loss, Tops Revenue Estimates
- Cimpress shares gain as revenue beat outweighs EPS miss
- Cimpress: Attractive Valuation, But Catalysts Remain Unclear (NASDAQ:CMPR)
- Diamond Hill Select Strategy Q1 2025 Commentary
- Cimpress adds Lime CEO Wayne Ting to board of directors
- Cimpress shares fall as Q3 results miss estimates, tariff concerns weigh
- Cimpress Falls Behind The Curve (Rating Downgrade) (NASDAQ:CMPR)
- Diamond Hill Large Cap Concentrated Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHTAX)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- Diamond Hill Select Fund Q4 2024 Commentary (DHLTX)
日范围
63.63 65.98
年范围
35.21 85.56
- 前一天收盘价
- 62.65
- 开盘价
- 63.63
- 卖价
- 64.90
- 买价
- 65.20
- 最低价
- 63.63
- 最高价
- 65.98
- 交易量
- 166
- 日变化
- 3.59%
- 月变化
- 6.20%
- 6个月变化
- 44.58%
- 年变化
- -21.30%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值