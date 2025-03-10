Dövizler / CMPR
CMPR: Cimpress plc
62.31 USD 0.59 (0.94%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CMPR fiyatı bugün -0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.40 ve Yüksek fiyatı olarak 63.63 aralığında işlem gördü.
Cimpress plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
61.40 63.63
Yıllık aralık
35.21 85.56
- Önceki kapanış
- 62.90
- Açılış
- 62.90
- Satış
- 62.31
- Alış
- 62.61
- Düşük
- 61.40
- Yüksek
- 63.63
- Hacim
- 677
- Günlük değişim
- -0.94%
- Aylık değişim
- 1.96%
- 6 aylık değişim
- 38.81%
- Yıllık değişim
- -24.44%
21 Eylül, Pazar