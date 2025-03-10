FiyatlarBölümler
CMPR: Cimpress plc

62.31 USD 0.59 (0.94%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CMPR fiyatı bugün -0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 61.40 ve Yüksek fiyatı olarak 63.63 aralığında işlem gördü.

Cimpress plc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
61.40 63.63
Yıllık aralık
35.21 85.56
Önceki kapanış
62.90
Açılış
62.90
Satış
62.31
Alış
62.61
Düşük
61.40
Yüksek
63.63
Hacim
677
Günlük değişim
-0.94%
Aylık değişim
1.96%
6 aylık değişim
38.81%
Yıllık değişim
-24.44%
21 Eylül, Pazar