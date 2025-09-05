- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BIZD: VanEck BDC Income ETF
BIZDの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり14.83の安値と15.04の高値で取引されました。
VanEck BDC Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIZD News
- Worried About BDCs? These 2 Are There To Offer Sustainable Yields
- MSTY: Sucker Yield, But Has Its Place For Those Seeking Income, Not Alpha
- The More They Drop, The More I Buy
- Time To Hunt Bargains In The BDC Forest: 2 Picks At ~20% Discount To NAV
- Why This Fed Rate Cut Is Terrible News For Some Dividend Stocks
- The Single-Biggest Risk For BDCs Nobody Is Talking About
- What Will It Take To Halt BDC Dividend Cuts? 1 Catalyst On The Horizon
- Is A 10%+ Yield Safe Right Now? 2 Picks For A Retiree's Radar
- The Near-Perfect Portfolio Of 3–13% Yields For The Fed's Rate Cuts
- Gladstone Capital: One Of Few Buying Opportunities In The BDC Segment (NASDAQ:GLAD)
- FSK KKR Capital Stock: A Dividend Cut May Be Closer Than I Anticipated (NYSE:FSK)
- SPYI: Smart And Income-Rich Way To Invest In The S&P 500 (BATS:SPYI)
- Can You Retire On $500,000?
- 3 Dividend Stocks That Pay Me $2,000 Each Month
- Dare I Say It, Ares Capital Is About To Cut Its Dividend (NASDAQ:ARCC)
- The PPI Plot Twist: What It Means For High-Yield Investors
- BDC Investing: A Comprehensive Guide For Investors
- What If Everyone Is Wrong About REITs? Here's My Contrarian View
- The Worst Setup For BDCs In Years
- 3 BDCs That Are Not Invited To The Dividend Cut Party
- The Weakest Jobs Market Since 2020: What Investors Need To Know
- Sixth Street Specialty Lending: Strength Amid Headwinds And The Premium Reflects That
- The $100,000 Dividend Portfolio: 10 Year Blueprint For Financial Freedom
- Key Takeaways From Equity Earnings Calls: Q2 2025
よくあるご質問
BIZD株の現在の価格は？
VanEck BDC Income ETFの株価は本日14.84です。-0.60%内で取引され、前日の終値は14.93、取引量は1520に達しました。BIZDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
VanEck BDC Income ETFの株は配当を出しますか？
VanEck BDC Income ETFの現在の価格は14.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は-7.94%やUSDにも注目します。BIZDの動きはライブチャートで確認できます。
BIZD株を買う方法は？
VanEck BDC Income ETFの株は現在14.84で購入可能です。注文は通常14.84または15.14付近で行われ、1520や-1.00%が市場の動きを示します。BIZDの最新情報はライブチャートで確認できます。
BIZD株に投資する方法は？
VanEck BDC Income ETFへの投資では、年間の値幅13.50 - 17.85と現在の14.84を考慮します。注文は多くの場合14.84や15.14で行われる前に、-7.37%や-9.46%と比較されます。BIZDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
VanEck BDC Income ETFの株の最高値は？
VanEck BDC Income ETFの過去1年の最高値は17.85でした。13.50 - 17.85内で株価は大きく変動し、14.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck BDC Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
VanEck BDC Income ETFの株の最低値は？
VanEck BDC Income ETF(BIZD)の年間最安値は13.50でした。現在の14.84や13.50 - 17.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIZDの動きはライブチャートで確認できます。
BIZDの株式分割はいつ行われましたか？
VanEck BDC Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.93、-7.94%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 14.93
- 始値
- 14.99
- 買値
- 14.84
- 買値
- 15.14
- 安値
- 14.83
- 高値
- 15.04
- 出来高
- 1.520 K
- 1日の変化
- -0.60%
- 1ヶ月の変化
- -7.37%
- 6ヶ月の変化
- -9.46%
- 1年の変化
- -7.94%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 1.8%
- 期待
- 1.7%
- 前
- 2.1%
- 実際
- -0.3%
- 期待
- -0.4%
- 前
- 0.0%
- 実際
-
- 期待
- 45.8
- 前
- 41.5
- 実際
-
- 期待
- 7.326 M
- 前
- 7.181 M
- 実際
- 94.2
- 期待
- 100.7
- 前
- 97.8