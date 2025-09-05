クォートセクション
通貨 / BIZD
BIZD: VanEck BDC Income ETF

14.84 USD 0.09 (0.60%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

BIZDの今日の為替レートは、-0.60%変化しました。日中、通貨は1あたり14.83の安値と15.04の高値で取引されました。

VanEck BDC Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

BIZD News

よくあるご質問

BIZD株の現在の価格は？

VanEck BDC Income ETFの株価は本日14.84です。-0.60%内で取引され、前日の終値は14.93、取引量は1520に達しました。BIZDのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

VanEck BDC Income ETFの株は配当を出しますか？

VanEck BDC Income ETFの現在の価格は14.84です。配当方針は会社によりますが、投資家は-7.94%やUSDにも注目します。BIZDの動きはライブチャートで確認できます。

BIZD株を買う方法は？

VanEck BDC Income ETFの株は現在14.84で購入可能です。注文は通常14.84または15.14付近で行われ、1520や-1.00%が市場の動きを示します。BIZDの最新情報はライブチャートで確認できます。

BIZD株に投資する方法は？

VanEck BDC Income ETFへの投資では、年間の値幅13.50 - 17.85と現在の14.84を考慮します。注文は多くの場合14.84や15.14で行われる前に、-7.37%や-9.46%と比較されます。BIZDの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

VanEck BDC Income ETFの株の最高値は？

VanEck BDC Income ETFの過去1年の最高値は17.85でした。13.50 - 17.85内で株価は大きく変動し、14.93と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。VanEck BDC Income ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

VanEck BDC Income ETFの株の最低値は？

VanEck BDC Income ETF(BIZD)の年間最安値は13.50でした。現在の14.84や13.50 - 17.85と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。BIZDの動きはライブチャートで確認できます。

BIZDの株式分割はいつ行われましたか？

VanEck BDC Income ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、14.93、-7.94%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
14.83 15.04
1年のレンジ
13.50 17.85
以前の終値
14.93
始値
14.99
買値
14.84
買値
15.14
安値
14.83
高値
15.04
出来高
1.520 K
1日の変化
-0.60%
1ヶ月の変化
-7.37%
6ヶ月の変化
-9.46%
1年の変化
-7.94%
