BIZD: VanEck BDC Income ETF

14.90 USD 0.03 (0.20%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BIZD hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.80 bis zu einem Hoch von 15.04 gehandelt.

Verfolgen Sie die VanEck BDC Income ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
BIZD News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von BIZD heute?

Die Aktie von VanEck BDC Income ETF (BIZD) notiert heute bei 14.90. Sie wird innerhalb einer Spanne von -0.20% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 14.93 und das Handelsvolumen erreichte 2509. Das Live-Chart von BIZD zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie BIZD Dividenden?

VanEck BDC Income ETF wird derzeit mit 14.90 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -7.57% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von BIZD zu verfolgen.

Wie kaufe ich BIZD-Aktien?

Sie können Aktien von VanEck BDC Income ETF (BIZD) zum aktuellen Kurs von 14.90 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 14.90 oder 15.20 platziert, während 2509 und -0.60% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von BIZD auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in BIZD-Aktien?

Bei einer Investition in VanEck BDC Income ETF müssen die jährliche Spanne 13.50 - 17.85 und der aktuelle Kurs 14.90 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -6.99% und -9.09%, bevor sie Orders zu 14.90 oder 15.20 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von BIZD.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von VanEck BDC Income ETF?

Der höchste Kurs von VanEck BDC Income ETF (BIZD) im vergangenen Jahr lag bei 17.85. Innerhalb von 13.50 - 17.85 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 14.93 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von VanEck BDC Income ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von VanEck BDC Income ETF?

Der niedrigste Kurs von VanEck BDC Income ETF (BIZD) im Laufe des Jahres betrug 13.50. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 14.90 und der Spanne 13.50 - 17.85 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von BIZD live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von BIZD statt?

VanEck BDC Income ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 14.93 und -7.57% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
14.80 15.04
Jahresspanne
13.50 17.85
Vorheriger Schlusskurs
14.93
Eröffnung
14.99
Bid
14.90
Ask
15.20
Tief
14.80
Hoch
15.04
Volumen
2.509 K
Tagesänderung
-0.20%
Monatsänderung
-6.99%
6-Monatsänderung
-9.09%
Jahresänderung
-7.57%
