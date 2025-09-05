- Visão do mercado
BIZD: VanEck BDC Income ETF
A taxa do BIZD para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.80 e o mais alto foi 15.04.
Veja a dinâmica do par de moedas VanEck BDC Income ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de BIZD hoje?
Hoje VanEck BDC Income ETF (BIZD) está avaliado em 14.90. O instrumento é negociado dentro de -0.20%, o fechamento de ontem foi 14.93, e o volume de negociação atingiu 2509. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de BIZD em tempo real.
As ações de VanEck BDC Income ETF pagam dividendos?
Atualmente VanEck BDC Income ETF está avaliado em 14.90. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -7.57% e USD. Monitore os movimentos de BIZD no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de BIZD?
Você pode comprar ações de VanEck BDC Income ETF (BIZD) pelo preço atual 14.90. Ordens geralmente são executadas perto de 14.90 ou 15.20, enquanto 2509 e -0.60% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de BIZD no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de BIZD?
Investir em VanEck BDC Income ETF envolve considerar a faixa anual 13.50 - 17.85 e o preço atual 14.90. Muitos comparam -6.99% e -9.09% antes de enviar ordens em 14.90 ou 15.20. Estude as mudanças diárias de preço de BIZD no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações VanEck BDC Income ETF?
O maior preço de VanEck BDC Income ETF (BIZD) no último ano foi 17.85. As ações oscilaram bastante dentro de 13.50 - 17.85, e a comparação com 14.93 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de VanEck BDC Income ETF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações VanEck BDC Income ETF?
O menor preço de VanEck BDC Income ETF (BIZD) no ano foi 13.50. A comparação com o preço atual 14.90 e 13.50 - 17.85 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de BIZD em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de BIZD?
No passado VanEck BDC Income ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 14.93 e -7.57% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 14.93
- Open
- 14.99
- Bid
- 14.90
- Ask
- 15.20
- Low
- 14.80
- High
- 15.04
- Volume
- 2.509 K
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -6.99%
- Mudança de 6 meses
- -9.09%
- Mudança anual
- -7.57%
