BIZD: VanEck BDC Income ETF
El tipo de cambio de BIZD de hoy ha cambiado un -0.60%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.83, mientras que el máximo ha alcanzado 15.04.
Siga la dinámica de la pareja de divisas VanEck BDC Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BIZD News
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de BIZD hoy?
VanEck BDC Income ETF (BIZD) se evalúa hoy en 14.84. El instrumento se negocia dentro de -0.60%; el cierre de ayer ha sido 14.93 y el volumen comercial ha alcanzado 1520. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios BIZD en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de VanEck BDC Income ETF?
VanEck BDC Income ETF se evalúa actualmente en 14.84. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -7.94% y USD. Monitoree los movimientos de BIZD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de BIZD?
Puede comprar acciones de VanEck BDC Income ETF (BIZD) al precio actual de 14.84. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 14.84 o 15.14, mientras que 1520 y -1.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de BIZD en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de BIZD?
Invertir en VanEck BDC Income ETF implica tener en cuenta el rango anual 13.50 - 17.85 y el precio actual 14.84. Muchos comparan -7.37% y -9.46% antes de colocar órdenes en 14.84 o 15.14. Estudie los cambios diarios de precios de BIZD en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de VanEck BDC Income ETF?
El precio más alto de VanEck BDC Income ETF (BIZD) en el último año ha sido 17.85. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 13.50 - 17.85, una comparación con 14.93 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de VanEck BDC Income ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de VanEck BDC Income ETF?
El precio más bajo de VanEck BDC Income ETF (BIZD) para el año ha sido 13.50. La comparación con los actuales 14.84 y 13.50 - 17.85 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de BIZD en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de BIZD?
En el pasado, VanEck BDC Income ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 14.93 y -7.94% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 14.93
- Open
- 14.99
- Bid
- 14.84
- Ask
- 15.14
- Low
- 14.83
- High
- 15.04
- Volumen
- 1.520 K
- Cambio diario
- -0.60%
- Cambio mensual
- -7.37%
- Cambio a 6 meses
- -9.46%
- Cambio anual
- -7.94%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 1.8%
- Pronós.
- 1.7%
- Prev.
- 2.1%
- Act.
- -0.3%
- Pronós.
- -0.4%
- Prev.
- 0.0%
- Act.
-
- Pronós.
- 45.8
- Prev.
- 41.5
- Act.
-
- Pronós.
- 7.326 M
- Prev.
- 7.181 M
- Act.
- 94.2
- Pronós.
- 100.7
- Prev.
- 97.8