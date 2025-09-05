- Обзор рынка
BIZD: VanEck BDC Income ETF
Курс BIZD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.91, а максимальная — 15.04.
Следите за динамикой VanEck BDC Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BIZD
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций BIZD сегодня?
VanEck BDC Income ETF (BIZD) сегодня оценивается на уровне 14.93. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 14.93, а торговый объем достиг 787. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIZD в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck BDC Income ETF?
VanEck BDC Income ETF в настоящее время оценивается в 14.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.38% и USD. Отслеживайте движения BIZD на графике в реальном времени.
Как купить акции BIZD?
Вы можете купить акции VanEck BDC Income ETF (BIZD) по текущей цене 14.93. Ордера обычно размещаются около 14.93 или 15.23, тогда как 787 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIZD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции BIZD?
Инвестирование в VanEck BDC Income ETF предполагает учет годового диапазона 13.50 - 17.85 и текущей цены 14.93. Многие сравнивают -6.80% и -8.91% перед размещением ордеров на 14.93 или 15.23. Изучайте ежедневные изменения цены BIZD на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции VanEck BDC Income ETF?
Самая высокая цена VanEck BDC Income ETF (BIZD) за последний год составила 17.85. Акции заметно колебались в пределах 13.50 - 17.85, сравнение с 14.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck BDC Income ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции VanEck BDC Income ETF?
Самая низкая цена VanEck BDC Income ETF (BIZD) за год составила 13.50. Сравнение с текущими 14.93 и 13.50 - 17.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIZD во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций BIZD?
В прошлом VanEck BDC Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.93 и -7.38% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 14.93
- Open
- 14.99
- Bid
- 14.93
- Ask
- 15.23
- Low
- 14.91
- High
- 15.04
- Объем
- 787
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- -6.80%
- 6-месячное изменение
- -8.91%
- Годовое изменение
- -7.38%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 1.8%
- Прог.
- 1.7%
- Пред.
- 2.1%
- Акт.
- -0.3%
- Прог.
- -0.4%
- Пред.
- 0.0%
- Акт.
-
- Прог.
- 45.8
- Пред.
- 41.5
- Акт.
-
- Прог.
- 7.326 млн
- Пред.
- 7.181 млн
- Акт.
- 94.2
- Прог.
- 100.7
- Пред.
- 97.8