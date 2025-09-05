КотировкиРазделы
BIZD: VanEck BDC Income ETF

14.93 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BIZD за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.91, а максимальная — 15.04.

Следите за динамикой VanEck BDC Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций BIZD сегодня?

VanEck BDC Income ETF (BIZD) сегодня оценивается на уровне 14.93. Инструмент торгуется в пределах 0.00%, вчерашнее закрытие составило 14.93, а торговый объем достиг 787. Всю динамику можно отследить на ценовом графике BIZD в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям VanEck BDC Income ETF?

VanEck BDC Income ETF в настоящее время оценивается в 14.93. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -7.38% и USD. Отслеживайте движения BIZD на графике в реальном времени.

Как купить акции BIZD?

Вы можете купить акции VanEck BDC Income ETF (BIZD) по текущей цене 14.93. Ордера обычно размещаются около 14.93 или 15.23, тогда как 787 и -0.40% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения BIZD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции BIZD?

Инвестирование в VanEck BDC Income ETF предполагает учет годового диапазона 13.50 - 17.85 и текущей цены 14.93. Многие сравнивают -6.80% и -8.91% перед размещением ордеров на 14.93 или 15.23. Изучайте ежедневные изменения цены BIZD на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции VanEck BDC Income ETF?

Самая высокая цена VanEck BDC Income ETF (BIZD) за последний год составила 17.85. Акции заметно колебались в пределах 13.50 - 17.85, сравнение с 14.93 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику VanEck BDC Income ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции VanEck BDC Income ETF?

Самая низкая цена VanEck BDC Income ETF (BIZD) за год составила 13.50. Сравнение с текущими 14.93 и 13.50 - 17.85 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения BIZD во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций BIZD?

В прошлом VanEck BDC Income ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 14.93 и -7.38% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
14.91 15.04
Годовой диапазон
13.50 17.85
Предыдущее закрытие
14.93
Open
14.99
Bid
14.93
Ask
15.23
Low
14.91
High
15.04
Объем
787
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
-6.80%
6-месячное изменение
-8.91%
Годовое изменение
-7.38%
30 сентября, вторник
10:00
USD
Выступление управляющего ФРС Джефферсона
Акт.
Прог.
Пред.
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 г/г
Акт.
1.8%
Прог.
1.7%
Пред.
2.1%
13:00
USD
Композитный индекс цен на жильё S&P/CS Composite-20 без учета сезонных колебаний м/м
Акт.
-0.3%
Прог.
-0.4%
Пред.
0.0%
13:45
USD
Бизнес-барометр Чикаго от MNI
Акт.
Прог.
45.8
Пред.
41.5
14:00
USD
Число открытых вакансий на рынке труда
Акт.
Прог.
7.326 млн
Пред.
7.181 млн
14:00
USD
Индекс доверия потребителей от CB
Акт.
94.2
Прог.
100.7
Пред.
97.8