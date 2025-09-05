报价部分
货币 / BIZD
BIZD: VanEck BDC Income ETF

14.84 USD 0.09 (0.60%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日BIZD汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点14.83和高点15.04进行交易。

关注VanEck BDC Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

BIZD股票今天的价格是多少？

VanEck BDC Income ETF股票今天的定价为14.84。它在-0.60%范围内交易，昨天的收盘价为14.93，交易量达到1520。BIZD的实时价格图表显示了这些更新。

VanEck BDC Income ETF股票是否支付股息？

VanEck BDC Income ETF目前的价值为14.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.94%和USD。实时查看图表以跟踪BIZD走势。

如何购买BIZD股票？

您可以以14.84的当前价格购买VanEck BDC Income ETF股票。订单通常设置在14.84或15.14附近，而1520和-1.00%显示市场活动。立即关注BIZD的实时图表更新。

如何投资BIZD股票？

投资VanEck BDC Income ETF需要考虑年度范围13.50 - 17.85和当前价格14.84。许多人在以14.84或15.14下订单之前，会比较-7.37%和。实时查看BIZD价格图表，了解每日变化。

VanEck BDC Income ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，VanEck BDC Income ETF的最高价格是17.85。在13.50 - 17.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck BDC Income ETF的绩效。

VanEck BDC Income ETF股票的最低价格是多少？

VanEck BDC Income ETF（BIZD）的最低价格为13.50。将其与当前的14.84和13.50 - 17.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIZD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

BIZD股票是什么时候拆分的？

VanEck BDC Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.93和-7.94%中可见。

日范围
14.83 15.04
年范围
13.50 17.85
前一天收盘价
14.93
开盘价
14.99
卖价
14.84
买价
15.14
最低价
14.83
最高价
15.04
交易量
1.520 K
日变化
-0.60%
月变化
-7.37%
6个月变化
-9.46%
年变化
-7.94%
30 九月, 星期二
10:00
USD
美联储理事Jefferson讲话
实际值
预测值
前值
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20个城市房价综合指数年率 y/y
实际值
1.8%
预测值
1.7%
前值
2.1%
13:00
USD
S&P/凯斯席勒20座大城市房价综合指数 n.s.a.月率 m/m
实际值
-0.3%
预测值
-0.4%
前值
0.0%
13:45
USD
MNI芝加哥商业晴雨表
实际值
预测值
45.8
前值
41.5
14:00
USD
JOLTS 职位空缺
实际值
预测值
7.326 M
前值
7.181 M
14:00
USD
CB消费者信心指数
实际值
94.2
预测值
100.7
前值
97.8