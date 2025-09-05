BIZD: VanEck BDC Income ETF
今日BIZD汇率已更改-0.60%。当日，交易品种以低点14.83和高点15.04进行交易。
关注VanEck BDC Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BIZD新闻
常见问题解答
BIZD股票今天的价格是多少？
VanEck BDC Income ETF股票今天的定价为14.84。它在-0.60%范围内交易，昨天的收盘价为14.93，交易量达到1520。BIZD的实时价格图表显示了这些更新。
VanEck BDC Income ETF股票是否支付股息？
VanEck BDC Income ETF目前的价值为14.84。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-7.94%和USD。实时查看图表以跟踪BIZD走势。
如何购买BIZD股票？
您可以以14.84的当前价格购买VanEck BDC Income ETF股票。订单通常设置在14.84或15.14附近，而1520和-1.00%显示市场活动。立即关注BIZD的实时图表更新。
如何投资BIZD股票？
投资VanEck BDC Income ETF需要考虑年度范围13.50 - 17.85和当前价格14.84。许多人在以14.84或15.14下订单之前，会比较-7.37%和。实时查看BIZD价格图表，了解每日变化。
VanEck BDC Income ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，VanEck BDC Income ETF的最高价格是17.85。在13.50 - 17.85内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪VanEck BDC Income ETF的绩效。
VanEck BDC Income ETF股票的最低价格是多少？
VanEck BDC Income ETF（BIZD）的最低价格为13.50。将其与当前的14.84和13.50 - 17.85进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看BIZD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
BIZD股票是什么时候拆分的？
VanEck BDC Income ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、14.93和-7.94%中可见。
- 前一天收盘价
- 14.93
- 开盘价
- 14.99
- 卖价
- 14.84
- 买价
- 15.14
- 最低价
- 14.83
- 最高价
- 15.04
- 交易量
- 1.520 K
- 日变化
- -0.60%
- 月变化
- -7.37%
- 6个月变化
- -9.46%
- 年变化
- -7.94%
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 实际值
- 1.8%
- 预测值
- 1.7%
- 前值
- 2.1%
- 实际值
- -0.3%
- 预测值
- -0.4%
- 前值
- 0.0%
- 实际值
-
- 预测值
- 45.8
- 前值
- 41.5
- 实际值
-
- 预测值
- 7.326 M
- 前值
- 7.181 M
- 实际值
- 94.2
- 预测值
- 100.7
- 前值
- 97.8