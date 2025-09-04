- 개요
BIZD: VanEck BDC Income ETF
BIZD 환율이 오늘 -0.60%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 14.83이고 고가는 15.07이었습니다.
VanEck BDC Income ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
자주 묻는 질문
What is BIZD stock price today?
VanEck BDC Income ETF stock is priced at 14.93 today. It trades within -0.60%, yesterday's close was 15.02, and trading volume reached 1912. The live price chart of BIZD shows these updates.
Does VanEck BDC Income ETF stock pay dividends?
VanEck BDC Income ETF is currently valued at 14.93. Dividend policy depends on the company, while investors also watch -7.38% and USD. View the chart live to track BIZD movements.
How to buy BIZD stock?
You can buy VanEck BDC Income ETF shares at the current price of 14.93. Orders are usually placed near 14.93 or 15.23, while 1912 and -0.93% show market activity. Follow BIZD updates on the live chart today.
How to invest into BIZD stock?
Investing in VanEck BDC Income ETF involves considering the yearly range 13.50 - 17.85 and current price 14.93. Many compare -6.80% and -8.91% before placing orders at 14.93 or 15.23. Explore the BIZD price chart live with daily changes.
What are VanEck BDC Income ETF stock highest prices?
The highest price of VanEck BDC Income ETF in the past year was 17.85. Within 13.50 - 17.85, the stock fluctuated notably, and comparing with 15.02 helps spot resistance levels. Track VanEck BDC Income ETF performance using the live chart.
What are VanEck BDC Income ETF stock lowest prices?
The lowest price of VanEck BDC Income ETF (BIZD) over the year was 13.50. Comparing it with the current 14.93 and 13.50 - 17.85 shows potential long-term entry points. Watch BIZD moves on the chart live for more details.
When did BIZD stock split?
VanEck BDC Income ETF has gone through stock splits historically. These changes are visible in , 15.02, and -7.38% after corporate actions.
- 이전 종가
- 15.02
- 시가
- 15.07
- Bid
- 14.93
- Ask
- 15.23
- 저가
- 14.83
- 고가
- 15.07
- 볼륨
- 1.912 K
- 일일 변동
- -0.60%
- 월 변동
- -6.80%
- 6개월 변동
- -8.91%
- 년간 변동율
- -7.38%
- 활동
-
- 예측값
- 훑어보기
- 활동
- 1.8%
- 예측값
- 1.7%
- 훑어보기
- 2.1%
- 활동
- -0.3%
- 예측값
- -0.4%
- 훑어보기
- 0.0%
- 활동
-
- 예측값
- 45.8
- 훑어보기
- 41.5
- 활동
-
- 예측값
- 7.326 M
- 훑어보기
- 7.181 M
- 활동
-
- 예측값
- 100.7
- 훑어보기
- 97.4