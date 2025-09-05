QuotazioniSezioni
Valute / BIZD
BIZD: VanEck BDC Income ETF

14.93 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BIZD ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 14.91 e ad un massimo di 15.04.

Segui le dinamiche di VanEck BDC Income ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni BIZD oggi?

Oggi le azioni VanEck BDC Income ETF sono prezzate a 14.93. Viene scambiato all'interno di 0.00%, la chiusura di ieri è stata 14.93 e il volume degli scambi ha raggiunto 787. Il grafico dei prezzi in tempo reale di BIZD mostra questi aggiornamenti.

Le azioni VanEck BDC Income ETF pagano dividendi?

VanEck BDC Income ETF è attualmente valutato a 14.93. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -7.38% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di BIZD.

Come acquistare azioni BIZD?

Puoi acquistare azioni VanEck BDC Income ETF al prezzo attuale di 14.93. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 14.93 o 15.23, mentre 787 e -0.40% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di BIZD sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni BIZD?

Investire in VanEck BDC Income ETF implica considerare l'intervallo annuale 13.50 - 17.85 e il prezzo attuale 14.93. Molti confrontano -6.80% e -8.91% prima di effettuare ordini su 14.93 o 15.23. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di BIZD con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni VanEck BDC Income ETF?

Il prezzo massimo di VanEck BDC Income ETF nell'ultimo anno è stato 17.85. All'interno di 13.50 - 17.85, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 14.93 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di VanEck BDC Income ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni VanEck BDC Income ETF?

Il prezzo più basso di VanEck BDC Income ETF (BIZD) nel corso dell'anno è stato 13.50. Confrontandolo con gli attuali 14.93 e 13.50 - 17.85 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda BIZD muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di BIZD?

VanEck BDC Income ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 14.93 e -7.38%.

Intervallo Giornaliero
14.91 15.04
Intervallo Annuale
13.50 17.85
Chiusura Precedente
14.93
Apertura
14.99
Bid
14.93
Ask
15.23
Minimo
14.91
Massimo
15.04
Volume
787
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
-6.80%
Variazione Semestrale
-8.91%
Variazione Annuale
-7.38%
30 settembre, martedì
10:00
USD
Discorso del Governatore della Fed Jefferson
Agire
Fcst
Prev
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 anni su 20
Agire
1.8%
Fcst
1.7%
Prev
2.1%
13:00
USD
S&amp;P/CS HPI Composite-20 non destagionalizzato m/m
Agire
-0.3%
Fcst
-0.4%
Prev
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago Business Barometer
Agire
Fcst
45.8
Prev
41.5
14:00
USD
Offerte di lavoro JOLTS
Agire
Fcst
7.326 M
Prev
7.181 M
14:00
USD
Indicatore di Fiducia dei Consumatori
Agire
94.2
Fcst
100.7
Prev
97.8