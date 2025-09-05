- Aperçu
BIZD: VanEck BDC Income ETF
Le taux de change de BIZD a changé de -0.60% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 14.83 et à un maximum de 15.07.
Suivez la dynamique VanEck BDC Income ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
BIZD Nouvelles
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action BIZD aujourd'hui ?
L'action VanEck BDC Income ETF est cotée à 14.93 aujourd'hui. Elle se négocie dans -0.60%, a clôturé hier à 15.02 et son volume d'échange a atteint 1912. Le graphique en temps réel du cours de BIZD présente ces mises à jour.
L'action VanEck BDC Income ETF verse-t-elle des dividendes ?
VanEck BDC Income ETF est actuellement valorisé à 14.93. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -7.38% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de BIZD.
Comment acheter des actions BIZD ?
Vous pouvez acheter des actions VanEck BDC Income ETF au cours actuel de 14.93. Les ordres sont généralement placés à proximité de 14.93 ou de 15.23, le 1912 et le -0.93% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de BIZD sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action BIZD ?
Investir dans VanEck BDC Income ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 13.50 - 17.85 et le prix actuel 14.93. Beaucoup comparent -6.80% et -8.91% avant de passer des ordres à 14.93 ou 15.23. Consultez le graphique du cours de BIZD en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action VanEck BDC Income ETF ?
Le cours le plus élevé de VanEck BDC Income ETF l'année dernière était 17.85. Au cours de 13.50 - 17.85, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 15.02 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de VanEck BDC Income ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action VanEck BDC Income ETF ?
Le cours le plus bas de VanEck BDC Income ETF (BIZD) sur l'année a été 13.50. Sa comparaison avec 14.93 et 13.50 - 17.85 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de BIZD sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action BIZD a-t-elle été divisée ?
VanEck BDC Income ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 15.02 et -7.38% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 15.02
- Ouverture
- 15.07
- Bid
- 14.93
- Ask
- 15.23
- Plus Bas
- 14.83
- Plus Haut
- 15.07
- Volume
- 1.912 K
- Changement quotidien
- -0.60%
- Changement Mensuel
- -6.80%
- Changement à 6 Mois
- -8.91%
- Changement Annuel
- -7.38%
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 1.8%
- Fcst
- 1.7%
- Prev
- 2.1%
- Act
- -0.3%
- Fcst
- -0.4%
- Prev
- 0.0%
- Act
-
- Fcst
- 45.8
- Prev
- 41.5
- Act
-
- Fcst
- 7.326 M
- Prev
- 7.181 M
- Act
- 94.2
- Fcst
- 100.7
- Prev
- 97.8