通貨 / BINC
BINC: BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF
53.30 USD 0.05 (0.09%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BINCの今日の為替レートは、-0.09%変化しました。日中、通貨は1あたり53.26の安値と53.36の高値で取引されました。
BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
53.26 53.36
1年のレンジ
50.84 53.46
- 以前の終値
- 53.35
- 始値
- 53.30
- 買値
- 53.30
- 買値
- 53.60
- 安値
- 53.26
- 高値
- 53.36
- 出来高
- 3.522 K
- 1日の変化
- -0.09%
- 1ヶ月の変化
- 0.99%
- 6ヶ月の変化
- 2.19%
- 1年の変化
- 0.13%
