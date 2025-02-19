Dövizler / BINC
BINC: BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF
53.31 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BINC fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.28 ve Yüksek fiyatı olarak 53.34 aralığında işlem gördü.
BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BINC haberleri
Günlük aralık
53.28 53.34
Yıllık aralık
50.84 53.46
- Önceki kapanış
- 53.30
- Açılış
- 53.31
- Satış
- 53.31
- Alış
- 53.61
- Düşük
- 53.28
- Yüksek
- 53.34
- Hacim
- 1.959 K
- Günlük değişim
- 0.02%
- Aylık değişim
- 1.00%
- 6 aylık değişim
- 2.20%
- Yıllık değişim
- 0.15%
21 Eylül, Pazar