BINC: BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF

53.31 USD 0.01 (0.02%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

BINC fiyatı bugün 0.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.28 ve Yüksek fiyatı olarak 53.34 aralığında işlem gördü.

BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
53.28 53.34
Yıllık aralık
50.84 53.46
Önceki kapanış
53.30
Açılış
53.31
Satış
53.31
Alış
53.61
Düşük
53.28
Yüksek
53.34
Hacim
1.959 K
Günlük değişim
0.02%
Aylık değişim
1.00%
6 aylık değişim
2.20%
Yıllık değişim
0.15%
21 Eylül, Pazar