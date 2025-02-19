Валюты / BINC
BINC: BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF
53.34 USD 0.02 (0.04%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BINC за сегодня изменился на 0.04%. При этом минимальная цена на торгах достигала 53.32, а максимальная — 53.38.
Следите за динамикой BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
53.32 53.38
Годовой диапазон
50.84 53.38
- Предыдущее закрытие
- 53.32
- Open
- 53.34
- Bid
- 53.34
- Ask
- 53.64
- Low
- 53.32
- High
- 53.38
- Объем
- 3.724 K
- Дневное изменение
- 0.04%
- Месячное изменение
- 1.06%
- 6-месячное изменение
- 2.26%
- Годовое изменение
- 0.21%
