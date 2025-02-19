货币 / BINC
BINC: BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF
53.35 USD 0.01 (0.02%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BINC汇率已更改0.02%。当日，交易品种以低点53.30和高点53.46进行交易。
关注BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BINC新闻
日范围
53.30 53.46
年范围
50.84 53.46
- 前一天收盘价
- 53.34
- 开盘价
- 53.46
- 卖价
- 53.35
- 买价
- 53.65
- 最低价
- 53.30
- 最高价
- 53.46
- 交易量
- 2.642 K
- 日变化
- 0.02%
- 月变化
- 1.08%
- 6个月变化
- 2.28%
- 年变化
- 0.23%
