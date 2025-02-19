Divisas / BINC
BINC: BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF
53.35 USD 0.01 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BINC de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 53.30, mientras que el máximo ha alcanzado 53.46.
Siga la dinámica de la pareja de divisas BlackRock ETF Trust II BlackRock Flexible Income ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
BINC News
Rango diario
53.30 53.46
Rango anual
50.84 53.46
- Cierres anteriores
- 53.34
- Open
- 53.46
- Bid
- 53.35
- Ask
- 53.65
- Low
- 53.30
- High
- 53.46
- Volumen
- 2.642 K
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 1.08%
- Cambio a 6 meses
- 2.28%
- Cambio anual
- 0.23%
