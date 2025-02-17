通貨 / USDILS
USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel
3.33361 ILS 0.00267 (0.08%)
セクター: 通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: Israeli Shekel
USDILSの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり3.31564の安値と3.34341の高値で取引されました。
US Dollar vs Israeli Shekelダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
3.31564 3.34341
1年のレンジ
3.21544 3.83575
- 以前の終値
- 3.3309 4
- 始値
- 3.3178 4
- 買値
- 3.3336 1
- 買値
- 3.3339 1
- 安値
- 3.3156 4
- 高値
- 3.3434 1
- 出来高
- 10.387 K
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- 0.52%
- 6ヶ月の変化
- -10.33%
- 1年の変化
- -10.44%
