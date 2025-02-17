クォートセクション
通貨 / USDILS
通貨に戻る

USDILS: US Dollar vs Israeli Shekel

3.33361 ILS 0.00267 (0.08%)
セクター: 通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: Israeli Shekel

USDILSの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり3.31564の安値と3.34341の高値で取引されました。

US Dollar vs Israeli Shekelダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

USDILS News

1日のレンジ
3.31564 3.34341
1年のレンジ
3.21544 3.83575
以前の終値
3.3309 4
始値
3.3178 4
買値
3.3336 1
買値
3.3339 1
安値
3.3156 4
高値
3.3434 1
出来高
10.387 K
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
0.52%
6ヶ月の変化
-10.33%
1年の変化
-10.44%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K